Reunión con directivos escolares fortalece el Programa Municipal de Atención Integral a la Infancia y Adolescencia en Villa Morelos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 20:17:59
Villa Morelos, Michoacán, a 15 de Michoacán 2025.– El presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, encabezó una productiva reunión con directivos escolares del municipio para coordinar el arranque del Programa Municipal de Atención Integral a la Infancia y Adolescencia, una estrategia transversal que busca reforzar el acompañamiento educativo, emocional y preventivo de niñas, niños y jóvenes morelenses.

Durante el encuentro, el edil destacó que este programa surge de la convicción de que el futuro del municipio se construye desde las aulas y desde el cuidado integral de la niñez. 

“La infancia y la adolescencia requieren gobiernos presentes, sensibles y comprometidos. Por eso, estamos poniendo en marcha un programa que escuche, atienda y responda a las necesidades reales de nuestras escuelas”, expresó Conejo Alejos.

Asimismo, explicó que la iniciativa contempla acciones en materia de salud preventiva, bienestar emocional, orientación familiar, impulso académico y acompañamiento comunitario, siempre en colaboración con las instituciones educativas.

Por lo que, agradeció la disposición de las y los directivos escolares para sumarse a esta estrategia que, dijo, “será tan sólida como el trabajo conjunto que realicemos”. 

Destacó que la administración municipal continuará generando espacios de diálogo permanente con las escuelas para asegurar resultados concretos y un acompañamiento cercano.

