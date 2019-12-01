Reto, erradicar corrupción en la FGE: Torres Piña

Morelia, Michoacán, a 26 de agosto del 2025.- El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, anunció que uno de los principales objetivos inmediatos de su gestión será erradicar la corrupción dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE). Tras asumir el cargo el pasado 27 de julio, señaló que ha realizado recorridos por las distintas áreas de la institución para conocer su funcionamiento y detectar necesidades inmediatas.

En conferencia de prensa, el fiscal de Michoacán destacó que entre las primeras medidas implementadas está la prohibición de que personal de la FGE realice retenes, así como la obligación de que las unidades oficiales estén debidamente balizadas, cuenten con placas y no tengan vidrios polarizados, salvo en los casos en que las labores de investigación requieran condiciones especiales.

Explicó que para el 1 de septiembre busca tener un diagnóstico claro sobre las prioridades de la institución,

Subrayó que es indispensable mejorar las condiciones laborales del personal para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, pues por ejemplo, actualmente los Ministerios Públicos en Michoacán perciben salarios de entre 18 y 24 mil pesos, mientras que en estados vecinos como Jalisco, Colima o Guanajuato estos pueden superar los 35 o incluso 60 mil pesos.

Torres Piña adelantó que se prevén cambios adicionales en la Fiscalía, aunque primero será necesaria una reforma a la Ley Orgánica de la FGE, la cual podría concretarse en la tercera semana de septiembre.

También informó que continuará con las reuniones con diversos sectores sociales, como colectivos de búsqueda de personas y comunidades indígenas, con el fin de atender las necesidades que enfrentan en materia de investigación del delito.

El fiscal general comentó también que se envió una circular al personal de la FGE para recalcar que esta prohibido cobrar o recibir moches por los servicios de la institución, por lo que reiteró que seguirán los esfuerzos para acabar con las malas prácticas desde adentro de la institución.