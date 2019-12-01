Solicitan para identificar a un hombre, localizado sin vida en la colonia Vicente Lombardo de Morelia, Michoacán 

Morelia, Michoacán, a 29 de agosto 2025.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) requieren el apoyo de la ciudadanía para conocer la identidad de un hombre, víctima de homicidio, que fue localizado 31 de agosto de 2019, sobre la calle Revolución Mexicana, esquina con Francisco J. Múgica, colonia Vicente Lombardo, de la ciudad de Morelia, Michoacán.

El hombre tenía entre 40 y 45 años; de complexión mediana; tez morena clara; de 1.69 metros de estatura; cara frontal; orejas redondas y grandes; cabello mediano, ondulado y castaño oscuro; frente amplia; cejas pobladas, rectas y separadas; ojos medianos, de color café claro; nariz recta, de base mediana; boca mediana, de labios medianos; mentón oval; dentadura incompleta: sin dos muelas en la parte superior y una en la parte inferior; bigote moderado, delineado y barba rasurada.

Como señas particulares, tiene dos tatuajes a tinta negra; uno con la figura de un rosario y una cruz alrededor del cuello y otro con la leyenda “GATICA” en el abdomen. También tiene una cicatriz en la ingle izquierda.

Al momento de su localización, la víctima vestía un pantalón de mezclilla, color azul; un cinturón negro; playera color negro, de la marca "EURO" con la leyenda "SCORPIONS"; camisa de manga larga a cuadros, color rojo y café, de la marca "FUCACCI"; short blanco; calcetines de color negro; gorra azul, con las letras "CRUZ AZUL" y tenis de tela de color rojo, con suela color blanco, sin marca ni talla visibles.

La FGE solicita a quien tenga información relacionada con su posible identidad, comunicarse a la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso, a través del teléfono 4432996701.