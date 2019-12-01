Sujeto incendia camioneta en Centro Histórico de Morelia, Michoacán

Sujeto incendia camioneta en Centro Histórico de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 12:39:45
Morelia, Michoacán, a 29 de agosto 2025.- Una camioneta terminó parcialmente destruida luego de que fuera alcanzada por el fuego que ocasionó un desconocido, hechos registrados en la calle de Isidro Huarte en el Centro Histórico de la ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que con base en vídeos captados por cámaras de vídeo vigilancia, esta mañana de viernes un desconocido se aproximó al lugar en el que se encontraba estacionada una camioneta marca Jeep.

En un momento determinado el sospechoso apiló cajas de cartón y posteriormente le prendió fuego.

La conflagración alcanzó la parte delantera de la camioneta la cual comenzó a quemarse.

Al percatarse de lo sucedido los propietarios de la unidad solicitaron apoyo de la policía y servicios de emergencia.

Finalmente los bomberos lograron controlar el fuego mismo que destruyó parcialmente el vehículo, hechos que ya son investigados.

