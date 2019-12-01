Retiran más de 70 toneladas de basura del Dren Barajas; SLyT llama a no tirar desechos en la vía pública

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 16:42:02

Morelia, Michoacán, a 18 de Julio de 2026.- Más de 70 toneladas de basura, sedimentos y troncos fueron retiradas del Dren Barajas, a la altura del libramiento, frente a la Fiscalía del Estado, como parte de una intervención emergente para liberar un tapón que ponía en riesgo la zona con encharcamientos e inundaciones.

En estas labores participó la Brigada Especial del Sindicato de Limpia y Transportes de Morelia (SLyT), encabezado por su dirigente Alfonso Alcaraz Ibarra, en coordinación con personal de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y elementos de la Policía Morelia.

Los trabajos incluyeron maniobras especializadas para la extracción de materiales acumulados bajo el puente del dren Barajas, donde se había generado un bloqueo crítico. Con apoyo de maquinaria pesada, ganchos de arrastre y unidades de volteo, se logró retirar un estimado de 56 metros cúbicos de desechos, equivalentes a aproximadamente 70 toneladas de basura.

Para estas acciones se desplegaron cuatro auxiliares de maquinaria, tres camiones tipo volteo, una retroexcavadora y dos patrullas, además de la fuerza humana del sindicato, que se sumó de manera directa a las tareas operativas del personal municipal.

Basura, la principal causa de inundaciones

Ante este escenario, Alfonso Alcaraz Ibarra lanzó un llamado firme a la ciudadanía para evitar tirar basura en calles, ríos, drenajes y canales, al advertir que esta práctica es la principal causa de taponamientos que derivan en afectaciones durante la temporada de lluvias.

“Lo que encontramos en los drenes no debería estar ahí. La basura que se tira en la vía pública termina colapsando la infraestructura hidráulica de la ciudad y eso afecta directamente a las familias”, señaló.

El dirigente subrayó que, si bien las brigadas y dependencias municipales mantienen trabajo permanente, es indispensable la corresponsabilidad ciudadana para prevenir riesgos mayores.

Trabajo coordinado para proteger a Morelia

Las acciones en el Dren Barajas forman parte de los esfuerzos intensivos para mitigar los efectos de las lluvias atípicas y ordinarias en la capital michoacana, donde la acumulación de residuos ha sido un factor recurrente en zonas críticas.

Finalmente, Alcaraz Ibarra reiteró que el trabajo continuará en distintos puntos de la ciudad, en operativos desplegados de manera permanente, pero insistió en que la solución de fondo no solo está en la limpieza, sino en cambiar hábitos.

“Morelia necesita de todos. No tirar basura es una acción simple, pero puede hacer la diferencia entre una calle inundada o una ciudad que resiste”, concluyó.