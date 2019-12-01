Retiran de la vía pública al menos 14.7 toneladas de cableado en desuso en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 16:43:49

Querétaro, Querétaro, a 29 de agosto de 2025.- El municipio de Querétaro, en coordinación con 14 empresas de telecomunicaciones, se ha retirado de la vía pública 14.7 toneladas de cableado en desuso de las principales avenidas de la capital del estado.

De acuerdo con un comunicado, la dependencia municipal refirió que esta labor conjunta busca disminuir riesgos para la movilidad, mejorar la imagen urbana y dar continuidad al Plan Orden impulsado por el alcalde.

⁠La meta es retirar 20 toneladas de cableado en desuso antes de que finalice 2025, lo que significa que, hasta el momento, se ha retirado el 73 por ciento de lo establecido.

Se han realizado 16 operativos en nueve de las principales vialidades de la ciudad: Tecnológico, Zaragoza, Constituyentes, Calzada de Los Arcos, Boulevard Bernardo Quintana, Avenida de la Luz, Ezequiel Montes, Cerro del Sombrerete y Corregidora Norte.

En estos trabajos participan las empresas Telmex, Flo Networks, AT&T, Izzi, Axtel, Total Play, UC Telecom, Inpro Telecom, Quattrocom, Blztelco, Mega, Tv Rey, IENTC y Even Telecom.

Mientras que del municipio de Querétaro colaboran: la Secretaría de Movilidad; la Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil; y la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.