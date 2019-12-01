Resultaron afectados al menos el 30% de comercios afiliados a la CANACO de Querétaro por inundaciones

Resultaron afectados al menos el 30% de comercios afiliados a la CANACO de Querétaro por inundaciones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Agosto de 2025 a las 19:59:21
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 24 de agosto de 2025.- Al menos el 30 por ciento de los comercios afiliados a la Cámara de Comercio registraron una afectación del 100 por ciento en sus ventas derivado de las inundaciones que se registraron en la Zona Metropolitana desde el viernes pasado, confirmó René Loya Poletti, presidente interino de la Cámara de Comercio, reconoció que derivado de las lluvias.

“Ayer, en consenso con las autoridades del Gobierno estatal se decidió no abrir los negocios el sábado sabiendo que estaba la predicción de lluvias por lo que alrededor de 30 por ciento de los negocios registrados en la cámara decidieron no abrir”.

“Sin embargo, destacó, el compromiso de los empresarios de la cámara pues es velar por el bienestar primeramente de las familias que con ellos trabajan y por otro lado pues por la seguridad de los clientes. 

Además, el líder empresarial reconoció que desde la noche del viernes que comenzó la tormenta atípica varios de los negocios del primer cuadro de la ciudad se quedaron sin luz por lo que tuvieron que cerrar antes del horario establecido. 

“Efectivamente hubo grandes afectaciones por las lluvias desde el día viernes pasado y pues prácticamente en toda la ciudad, como bien saben, una de las zonas más afectadas fue el Centro Histórico, donde además de las fuertes lluvias, inundaciones, estuvieron sin luz desde las 20:30 a las 00:30 horas”.

Desde el viernes pasado se registró una lluvia intensa, la cual, hasta el momento, las autoridades estatales y municipales la han calificado como las intensa de la temporada de lluvia alcanzando niveles de más de un metro de altura.

