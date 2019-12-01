Se esperan lluvias intensas en al menos 8 estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 07:47:35

Ciudad de México, a 15 de septiembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la tormenta tropical “Mario” se localizará al suroeste de Baja California Sur, su circulación ocasionará lluvias y vientos fuertes en dicha entidad.

Además, el monzón mexicano aunado a inestabilidad atmosférica, generará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Por otra parte, un canal de baja presión que se desplazará sobre el sur y centro de México originará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, así como en el occidente del país; además de lluvias puntuales intensas en Puebla.

Pronóstico de lluvias para este 15 de septiembre:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste y sur), Sinaloa (norte y sur), Nayarit, Puebla (este y norte), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y oeste) y Chiapas (oeste y sur).

Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste y sur), Sinaloa (norte y sur), Nayarit, Puebla (este y norte), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y oeste) y Chiapas (oeste y sur). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala.

Baja California Sur, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. De 30 a 35 °C: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Pronóstico de temperaturas mínimas para el 15 de septiembre de 2025: