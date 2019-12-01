Cae vehículo en arroyo de San Juan de los Lagos, Jalisco; hay una mujer y dos menores fallecidas

Cae vehículo en arroyo de San Juan de los Lagos, Jalisco; hay una mujer y dos menores fallecidas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 08:23:33
San Juan de los Lagos, Jalisco, a 15 de septiembre de 2025.- Tras caer una camioneta suv a un arroyo una mujer, así como dos niñas perdieron la vida en San Juan de los Lagos, Jalisco.

De acuerdo a información de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado (UEPCBJ), los hechos se registraron a un costado de la carretera San Juan de los Lagos-Encarnación de Díaz, a la altura de “El Agostadero”, donde otras tres personas lograron salir con vida.

La camioneta, en la que viajaban seis tripulantes volcó en la carretera y posteriormente cayó al arroyo, y según los datos de las autoridades las tres que se salvaron, salieron por sus propios medios.

"Fue necesaria la activación de personal especialista en Rescate Acuático de nuestra corporación, quienes tuvieron que hacer inmersiones para poder realizar la extracción de una femenina adulta de 38 años y dos menores femeninas de 5 años y 6 meses (progenitora e hijas)", detallaron en el informe.

El accidente, del cual se desconocen las causas que lo originaron, fue atendido en coordinación con Protección Civil de San Juan de los Lagos y la Cruz Roja.

 

