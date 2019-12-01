Zinapécuaro, Uruapan, Peribán y Tocumbo, los municipios que decidieron suspender las Fiestas Patrias por inseguridad en Michoacán

Tocumbo, Michoacán, a 15 de septiembre de 2025.- Ante la ola de inseguridad que se ha venido registrando en los municipios de Zinapécuaro, Uruapan, Peribán y Tocumbo, las autoridades tomaron la determinación de suspender las Fiestas Patrias.

En este sentido, fue que a través de un comunicado el Ayuntamiento de Tocumbo 2024–2027, encabezado por el presidente municipal José Luis Alcázar Rodríguez, informó a la población que, debido a inquietudes de seguridad, a la incertidumbre de los cierres de la carretera y en un acto de solidaridad con los vecinos de San José Apupátaro, además de las personas desaparecidas, se ha tomado la decisión responsable de cancelar los festejos patrios programados para los días 15 y 16 de septiembre.

Esta medida incluye tanto la Ceremonia del Grito de Independencia como el Desfile de Independencia, acciones que realizan con profundo respeto y empatía hacia las familias que atraviesan momentos de dolor por la desaparición de sus seres queridos.

"Entendemos el valor de nuestras tradiciones, pero creemos que la unidad y la solidaridad en estos momentos deben prevalecer sobre cualquier celebración, agradecemos la comprensión de toda la ciudadanía y reiteramos nuestro compromiso con el bienestar y la seguridad", se lee en el comunicado.