Presunto líder criminal de Tabasco intentaba instaurar red criminal en Paraguay

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 08:01:35

Asunción, Paraguay, a 15 de septiembre 2025.- El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, Jalil Rachid, afirmó que el presunto líder criminal de Tabasco, Hernán “N”, pretendía comenzar operaciones ilícitas en el país, antes de ser capturado en la ciudad de Asunción el pasado 12 de septiembre.

En rueda de prensa, el funcionario paraguayo indicó que el también conocido con el alias “El Abuelo” o “Comandante H” ingresó “hace poco” al territorio paraguayo por el punto fronterizo de Foz de Iguazú, en la frontera brasileña.

De acuerdo con Rachid, el presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, se mantuvo en “la clandestinidad” y se movía con “un círculo muy íntimo”, del que formaba parte su esposa que ha quedado a disposición de la Fiscalía de Paraguay.

Asimismo, comentó que Hernán “N”, enfrenta un proceso de extradición a México en donde era buscado desde hace siete meses por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en Tabasco.

“La extradición como tal es un proceso bastante engorroso porque requiere documentaciones tanto de México como de Paraguay (…) Tiene su tiempo, lleva su tiempo”, sostuvo Rachid y expresó que espera que eso “se pueda reducir al máximo”.