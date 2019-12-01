A punta de pistola roban camioneta a la exdiputada Brenda Fraga en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Septiembre de 2025 a las 23:58:04

Uruapan, Mich., a 14 de septiembre de 2025.– La violencia volvió a tocar de frente a la exdiputada local Brenda Fraga, quien este domingo fue despojada de su camioneta por dos hombres armados en calles de Uruapan.

El atraco ocurrió en el cruce de Colima y Guadalupe Victoria, en la colonia Ramón Farías, cuando la exlegisladora circulaba a bordo de una Jeep Commander de modelo reciente.

De acuerdo con su propio testimonio, difundido en redes sociales, los agresores eran dos jóvenes que la encañonaron para obligarla a entregar el vehículo.

El hecho no es aislado: se trata de la segunda ocasión en que Fraga es víctima del mismo delito. Hace cinco años, en pleno Centro de la ciudad, ya había sido despojada de otra camioneta, también de reciente modelo, en circunstancias muy similares.

Tras conocerse la denuncia, las autoridades locales confirmaron que se desplegó un operativo de búsqueda en la zona, aunque hasta el momento no se ha informado sobre la localización de la unidad ni la captura de los responsables.

El nuevo asalto contra la exdiputada se suma a la creciente lista de robos violentos que mantienen en alerta a la ciudadanía de Uruapan, uno de los municipios más golpeados por la inseguridad en Michoacán y que este domingo se vio en ma obligación de suspender sus festejos patrios ante la incapacidad de las autoridades locales por garantizar la seguridad de la población.