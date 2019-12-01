Balacera en un velorio de Zamora, Michoacán deja una mujer muerta y tres heridos

Zamora, Michoacán, a 15 de septiembre 2025.- La noche del 14 de septiembre un grupo de personas que se encontraban en un velorio en una funeraria de la colonia Centro, de la ciudad de Zamora, Michoacán, fueron blanco de una agresión armada por sujetos desconocidos que lograron darse a la fuga, el saldo fue de una mujer sin vida, otra herida y dos hombre heridos de gravedad.

Fue minutos antes de las 22:00 horas, cuando en los números de emergencias recibieron varios reportes sobre detonaciones de arma de fuego sobre la Avenida Juárez casi esquina con 5 de Mayo.

Rápidamente se movilizaron elementos de la Policía y Tránsito Municipal, así como de la Guardia Civil quienes encontraron a un hombre y una mujer lesionados, por lo que resguardaron la zona y pidieron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de Protección Civil Municipal y Rescate llegaron para auxiliar a Eduardo Z., L., de 19 años de edad, vecino de la colonia García Robles y a Karla Celeste M., G., de 20 años de edad, vecina de la colonia El Vergel,

quienes fueron llevados a un hospital, esta última murió minutos mas tarde.

Así mismo se conoció que por sus medios a distintos hospitales se trasladaron heridos Vanesa Rubi G., G., de 20 años de edad, vecina de la colonia Valencia Segunda Sección y Jonathan Neftali L., F., de 25 años de edad, vecino de la colonia El Vergel.

Al momento se desconoce el móvil de la agresión, por lo que serán autoridades de la Fiscalía General del Estado quienes lleven a cabo las investigaciones correspondientes, en la zona fueron recolectados varios casquillos percutidos de arma corta.