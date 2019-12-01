Atacan con bombas molotov vivienda en Uruapan, Michoacán; solo daños materiales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 01:00:44
Uruapan, Mich., a 15 de septiembre de 2025.- La violencia volvió a sacudir la colonia 28 de Octubre, donde un grupo de desconocidos lanzó bombas molotov contra una vivienda, lo que desató un incendio que consumió una camioneta estacionada en el interior del inmueble.

El siniestro se registró durante la noche del domingo, generando alarma entre los vecinos que rápidamente solicitaron auxilio a través del número de emergencias.

Elementos del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Uruapan acudieron al lugar y lograron sofocar las llamas antes de que el fuego se extendiera a otras casas. Tras las primeras indagatorias, confirmaron que las llamas fueron originadas por artefactos incendiarios arrojados desde el exterior.

De acuerdo con las autoridades, no se reportaron personas lesionadas, únicamente pérdidas materiales.

Este ataque se da en un contexto de violencia que obligó a la suspensión de los festejos patrios en el municipio. 

