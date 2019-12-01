Restablecida la circulación en la Autopista Siglo XXI tras diálogo con manifestantes: Raúl Zepeda

Restablecida la circulación en la Autopista Siglo XXI tras diálogo con manifestantes: Raúl Zepeda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 19:11:07
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Morelia, Michoacán, 30 de octubre de 2026.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informa que fue restablecida en su totalidad la circulación vehicular en la Autopista Siglo XXI, luego de que se estableciera un diálogo con manifestantes que durante la tarde de este viernes realizaron una movilización a la altura de San Ángel.

El encargado de la política interna del estado señaló que, tras algunos minutos de interrupción del tránsito, los manifestantes se replegaron como resultado de los canales de comunicación establecidos por las autoridades, así como de un operativo implementado para garantizar el restablecimiento del orden y la libre circulación.

Zepeda Villaseñor destacó que la intervención de las autoridades permitió atender la situación y recuperar la movilidad en esta importante vía de comunicación, evitando mayores afectaciones a quienes transitan por la región.

Asimismo, reiteró que el Gobierno de Michoacán mantiene abiertos los canales de diálogo y comunicación con los distintos sectores sociales, a fin de escuchar y atender sus planteamientos mediante mecanismos institucionales.

Finalmente, el secretario de Gobierno subrayó que la administración estatal es respetuosa del derecho a la libre manifestación; sin embargo, hizo un llamado a privilegiar el diálogo y evitar acciones que afecten los derechos de terceros, particularmente el libre tránsito de la ciudadanía.

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