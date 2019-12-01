Respalda Segob a familias de brigadistas fallecidos en incendio forestal en Tacámbaro: Raúl Zepeda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 15:44:45

Morelia, Michoacán, 24 de marzo de 2026.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que el Gobierno del Estado brindará respaldo integral a las y los familiares y deudos de Ismael García Espinoza y Rafael Alan Cornejo Ornelas, quienes perdieron la vida este lunes mientras combatían un incendio forestal en el municipio de Tacámbaro.

El encargado de la política interna señaló que, además del apoyo económico de 200 mil pesos que será entregado por la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Secretaría de Gobierno otorgará 800 mil pesos adicionales a cada una de las familias, con lo que recibirán un millón de pesos como parte del acompañamiento institucional ante este lamentable hecho.

“Reconocemos el valor, la entrega y compromiso de quienes arriesgan su vida para proteger nuestros bosques. Por ello, desde el Gobierno estatal no solo garantizamos el respaldo económico, sino también un acompañamiento humano y permanente para sus familias”, expresó.

Zepeda Villaseñor añadió que, aunado al apoyo financiero, se pondrán a disposición de las víctimas indirectas servicios de atención jurídica y psicológica, a fin de brindarles orientación, contención emocional y acompañamiento durante este difícil proceso.

El secretario de Gobierno reiteró la solidaridad de la administración estatal con los familiares de los brigadistas fallecidos y subrayó que se mantendrá coordinación con autoridades federales y municipales para atender cualquier necesidad derivada de estos hechos.