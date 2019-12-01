Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 14:29:17

Morelia, Michoacán; 17 noviembre 2026.- El gobierno encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) respalda las iniciativas que se traducen en desarrollo para Morelia, como es la primera “Expo Ferretera y Acabados”.

En conferencia de prensa, la titular de la Sefeco, Guadalupe Herrera Calderón, destacó la importancia de dar respaldo a las iniciativas de la ciudadanía que contribuyen al crecimiento económico de Morelia.

Señaló que, desde la Sefeco, se mantiene una política de puertas abiertas para acompañar proyectos que generen oportunidades comerciales, fortalezcan los sectores productivos y promuevan el talento empresarial local.

El evento es organizado por Nuria Calderón Forcadelli y tendrá lugar en la Plaza Valladolid los días 6 y 7 de febrero de 2027, reuniendo a empresas, distribuidores y profesionales del sector de la construcción, propietarios de ferreterías, arquitectos, ingenieros, constructores, desarrolladores inmobiliarios, instaladores y público en general.

En ese sentido, se estima una asistencia superior a 10 mil personas y una derrama económica de 10 millones de pesos durante y después del evento.

La expo contará con 40 puestos de exposición y venta de las diferentes categorías de materiales, con la presencia de marcas como Urrea, Surtek, Rotoplas, Thermotec, Lamont, Calorex, Coflex, Alvamex y Panel W, además de música en vivo y área gastronómica.

La organizadora del evento, Nuria Calderón Forcadelli, agradeció el acompañamiento del Gobierno de Morelia y de la Sefeco para hacer realidad esta primera edición, que busca consolidarse como un punto de referencia para la industria.

La ex presidenta de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), Lorena Mirón Balboa, reconoció la importancia de generar espacios que fortalezcan la relación entre proveedores, fabricantes y profesionales de la construcción.