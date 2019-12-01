Respalda Brissa Arroyo a jóvenes formados en la cultura del esfuerzo

Morelia, Michoacán, a 2 de febrero de 2026.- Con la convicción de abrir oportunidades a las juventudes e impulsarles a cumplir sus metas, la diputada local Brissa Arroyo, recibió en su Casa de Atención Ciudadana, a Daniel Hiram Serrato Robledo, joven estudiante michoacano que ganó el primer lugar en el International Air and Space Program (IASP) de la NASA.

Brissa Arroyo, Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en la 76 Legislatura, destacó la importancia de respaldar a las y los jóvenes en sus proyectos, ideas y propuestas, porque con su energía se pueden generar los cambios que el país necesita.

Durante este encuentro, Brissa Arroyo conoció la trayectoria del talentoso joven originario de Arteaga pero que radica en Morelia, y que en el 2024 fue seleccionado para asistir a la NASA, por lo que hizo el compromiso de hacer las gestiones necesarias en el Poder Legislativo a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología para explorar algún mecanismo de apoyo.

El joven Daniel Hiram Serrato Robledo, es residente de Morelia y por cuestiones académicas se ha trasladado al Tecnológico Campus Querétaro, y obtuvo el primer lugar en el International Air and Space Program (IASP por sus siglas en ingles) de la NASA, con el proyecto “Luminys Bio Space” enfocado en prevenir y/o combatir la problemática de la basura espacial y degradación de metales.

Durante este andar, Daniel Serrato recibió el respaldo del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSYSEM), fue también galardonado con el Premio Michoacano de la Juventud 2025 en la categoría Innovación y Desarrollo Tecnológico, sin embargo, para dar continuidad a su proyecto está en búsqueda de patrocinadores que le puedan apoyar.