Respalda Araceli Saucedo nueva ley para impulsar infraestructura y desarrollo con bienestar en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 21:34:20

Ciudad de México, a 7 de abril del 2026.- El impulsar la inversión, generar empleos y fortalecer el desarrollo con bienestar en el país será posible tras la aprobación de la nueva legislación en materia de infraestructura estratégica, respaldo que expresó la senadora por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, como parte de las comisiones dictaminadoras en el Senado de la República.

La legisladora destacó que este nuevo marco jurídico aprobado hoy por el Senado -que incluye la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, así como reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y al Código Fiscal de la Federación-permitirá dar orden, certeza y viabilidad a los proyectos de infraestructura que México requiere para atender sus principales retos en conectividad, energía, agua y servicios públicos.

En su calidad de integrante de las comisiones unidas dictaminadoras -entre ellas la de Hacienda y Crédito Público-, Araceli Saucedo subrayó la importancia de construir herramientas legales modernas que permitan una mejor coordinación entre los sectores público, privado y social.

La senadora michoacana enfatizó que esta ley responde a la necesidad de revertir la caída en la inversión pública y de establecer mecanismos que incentiven el desarrollo económico con una visión de largo plazo.

Asimismo, explicó que el nuevo ordenamiento incorpora esquemas de inversión mixta y figuras innovadoras que permitirán estructurar proyectos estratégicos con reglas claras y bajo la rectoría del Estado.

Destacó también que se fortalecen los procesos de planeación mediante la creación de instrumentos que permitirán definir prioridades, dar seguimiento a los proyectos y mejorar la toma de decisiones con base en criterios técnicos.

En materia de transparencia y disciplina financiera, señaló que se contemplan mecanismos de evaluación, control presupuestario y rendición de cuentas, lo que brindará mayor certeza tanto a inversionistas como a la ciudadanía.

Finalmente, Araceli Saucedo reiteró que este tipo de reformas son fundamentales para consolidar un país con infraestructura moderna, sostenible y con enfoque social, que garantice mejores oportunidades y bienestar para todas y todos.