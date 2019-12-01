Rescata el IMPA de El Marqués iguanas y tortugas que iban a ser vendidas 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 17:32:30

El Marqués, Querétaro, a 23 de febrero de 2026.- Derivado de un reporte ciudadano, personal del Instituto Municipal de Protección Animal de El Marqués (IMPA) intervino en un lugar donde se presumía la venta irregular de siete iguanas y cinco tortugas.

Los animales se encontraban en un espacio reducido, poniendo en riesgo su bienestar.

En coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Seguridad Vial e Inspección, se aseguraron las especies para su valoración médica y resguardo, garantizando así su cuidado.

Las autoridades municipales invitan a la ciudadanía a denunciar la venta, posesión o manejo indebido de fauna silvestre, ya que estas acciones pueden ser una falta administrativa o un delito. Si detectan algo similar, reporten al 911 o a las oficinas correspondientes.