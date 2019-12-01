Representantes del Senado de los Estados Unidos de América visitan Servicios Periciales de la Fiscalía Querétaro

Representantes del Senado de los Estados Unidos de América visitan Servicios Periciales de la Fiscalía Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 08:38:52
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Querétaro, Querétaro, 14 de abril del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro informa que, en el marco de la cooperación internacional, se llevó a cabo la visita de representantes del Senado de los Estados Unidos de América, quienes realizaron un recorrido por las instalaciones de la Dirección de Servicios Periciales.

La comitiva estuvo integrada por Guy Mentel, senate Comitte on foreign relations Senior Professional Staff Member; Mike Bednarczyk, Staff del Senate Committee on Foreing Relations; Alex Thurn, Program Officer; y Karla Yunnuen Castillo Izaguirre, Sr. Program Specialist de La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.

Durante la visita, la Mtra. Caroline Lanestosa Oropeza, Directora de Servicios Periciales, en conjunto con el Vicefiscal de Investigación Científica y Policial, Mtro. Uriel Guillén Orozco, presentaron las capacidades instaladas de la Dirección, así como el funcionamiento de los laboratorios acreditados.

En este recorrido, se expusieron los avances técnicos y científicos que fortalecen la procuración de justicia en el estado, destacando que diversos de estos espacios han sido beneficiados mediante esquemas de cooperación internacional, particularmente a través de programas de capacitación y donaciones provenientes de los Estados Unidos.

Estas acciones reflejan cómo, a través de la coordinación y el intercambio de conocimientos entre instituciones nacionales e internacionales, se fortalecen las capacidades de investigación, en línea con el modelo de trabajo que impulsa Sinergia por Querétaro.

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