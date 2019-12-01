Reporta Peñamiller saldo blanco por lluvias y se declara listo para recibir a peregrinas

Peñamiller, Querétaro, a 13 de julio de 2026.- El municipio de Peñamiller registra un balance positivo ante las recientes precipitaciones pluviales en la región. A diferencia de contingencias pasadas, los niveles de agua actuales no han generado afectaciones de gravedad, informó la presidenta municipal, Ana Karen Jiménez Guillén.

Agradeció la llegada de las lluvias para la demarcación, acotando que los incidentes se han limitado a situaciones menores en las vías de comunicación.

"Afortunadamente ahorita sí nos ha llovido, bendito Dios porque necesitamos de la lluvia, pero no hemos tenido desastres naturales como en la contingencia pasada. Nos pasan reportes de los derrumbes que tenemos luego en la carretera, pero afortunadamente se actúa rápido".

Este monitoreo y atención de deslaves se realiza a través de un esquema de trabajo coordinado entre la Dirección de Protección Civil Municipal y sus homólogos a nivel estatal, lo que ha permitido liberar los caminos a la brevedad.

Confirmó que la demarcación se encuentra totalmente lista para albergar y abanderar a las participantes de la tradicional Peregrinación a pie al Tepeyac, quienes iniciaron su trayecto desde la comunidad de Neblinas, en el municipio de Landa de Matamoros.

“El arribo del contingente femenino a suelo peñamillerense está programado para este miércoles, para lo cual ya se ha dispuesto un despliegue operativo interinstitucional a través de una participación activa de la Policía Municipal de Peñamiller; el apoyo continuo de Protección Civil y la coordinación con las brigadas de la Secretaría de Salud del Estado (Seseq) que viajan junto a la columna.

Aunque la alcaldesa precisó que por el momento se desconoce el número exacto de mujeres que iniciaron el viaje desde la Sierra Gorda, aseguró que el gobierno municipal cuenta con la infraestructura y las atenciones necesarias para garantizar su libre y seguro tránsito por la demarcación.