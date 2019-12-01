Alcoholímetro deja 40 personas remitidas al Centro de Infracciones Municipales en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 19:16:56

Querétaro, México, 13 de julio de 2026.- Del 6 al 12 de julio del presente año se implementó el operativo alcoholímetro en donde se realizaron 40 detenciones de personas que fueron enviadas al Centro de Infracciones Municipales por alcoholimetría al rebasar durante el fin de semana los niveles de alcoholemia permitidos, informó Héctor Miguel Hernández Velázquez, director de Juzgados Cívicos del Municipio de Querétaro.

Detalló que de las 40 personas que fueron detenidas, al menos 37 fueron hombres y solamente tres mujeres.

Asimismo, dijo, se realizaron 851 pruebas de alcoholemia de las cuales 42 resultaron positivas y derivaron en 40 personas sancionadas por presentar un nivel de alcoholemia igual o mayor a 0.20 mg de alcohol sobre litro de aire espirado.

Esto, dijo, ocasionó que a 37 personas se le remitiera su vehículo al corralón. Se debe resaltar que el operativo de alcoholimetría tiene la finalidad de evitar accidentes automovilísticos relacionados con la ingesta de alcohol en la demarcación y así proteger la vida y la integridad de las personas.