Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 17:11:29

Querétaro, Querétaro, 27 de noviembre de 2026.- El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Querétaro celebró la sesión en la que dio cuenta de los avances operativos del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027, destacando la actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal, las solicitudes de observación electoral y el reclutamiento de personal eventual, reconoció María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva de Querétaro.

Subrayó que al corte del 17 de noviembre se contabilizaron 10 mil 181 jóvenes inscritos que cumplirán 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el día de la Jornada Electoral.

En materia de observación electoral, informó que se han recibido 27 solicitudes de acreditación y aprobó la acreditación de una persona observadora para participar en las actividades vinculadas con el Voto Anticipado.

“El registro para observar las distintas fases del proceso continúa abierto hasta el 10 de mayo de 2027”.

Reportó avances en el reclutamiento y selección de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE), encargados de labores de capacitación y organización en campo, cuya convocatoria permanecerá vigente hasta el 7 de diciembre de 2026.

“En el seguimiento a la Campaña Anual Intensa, correspondiente al periodo del 1 de septiembre al 8 de noviembre de 2026, se reportaron 75 mil 331 credenciales para votar entregadas; 32 mil 352 fueron reposiciones por robo, extravío o deterioro grave; 19 mil 738 cambios de domicilio; 12 mil 885 inscripciones al padrón electoral; 5 mil 640 reincorporaciones al padrón electoral; mil 326 reemplazos por pérdida de vigencia: mil 326; mil 143 correcciones de datos en dirección y 411 correcciones de datos”.

“Con corte al 12 de noviembre de 2026, el Padrón Electoral en Querétaro alcanzó 2 millones 057 mil 283 registros, mientras que la Lista Nominal de Electores sumó 2 millones 025 mil 849, cifras que contemplan también a la ciudadanía queretana residente en el extranjero con registro vigente”.

Mencionó que en el reporte de la Junta Local Ejecutiva se inserta en el despliegue operativo del proceso electoral concurrente en la entidad, donde el INE coordina la infraestructura registral, la capacitación y la organización de casillas en articulación con el Consejo General del instituto y con las instancias ejecutivas del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), organismo encargado de los procesos y reglas locales en los 18 municipios.

“Durante la sesión del 27 de noviembre, las consejerías también revisaron los acuerdos y resoluciones emitidos por el Consejo General del INE para dar seguimiento a las etapas previstas en el calendario electoral”.