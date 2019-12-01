Repatriados más de seis mil michoacanos: Toño Soto

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 18:45:33

Morelia, Michoacán, a 26 de octubre del 2025.- Antonio Soto Sánchez, secretario del Migrante en el estado, informó que durante los primeros ocho meses del año fueron repatriados seis mil 72 michoacanos desde Estados Unidos, derivado del endurecimiento de las políticas migratorias aplicadas por el gobierno del presidente Donald Trump.

El funcionario estatal declaró que en el mismo periodo se registró la repatriación en total de 97 mil 284 mexicanos desde territorio estadounidense. Con estas cifras, Michoacán representa el 6.24 por ciento del total de personas deportadas durante ese lapso.

Señaló, resulta complicado conocer el contexto individual de cada caso, ya que gran parte de los migrantes evita tener contacto con instancias oficiales una vez que son retornados a territorio nacional, a su vez, esto impide precisar datos sobre sus condiciones familiares, laborales o legales al momento de la deportación.

Toño Soto añadió que solo una mínima parte de los michoacanos repatriados acude a solicitar apoyo institucional, por lo que reiteró la importancia de fortalecer los mecanismos de acompañamiento para la reintegración social y económica de las personas que regresan al estado.