Rentas en CDMX no deben superar inflación del año previo, determina la SCJN

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 12:47:51

Ciudad de México, a 19 de febrero 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó que el incremento anual de las rentas de casa habitación en la Ciudad de México (CDMX) no debe superar la inflación del año anterior.

Lo anterior, tras la revisión de un proyecto de amparo, el cual reconoce la constitucionalidad del artículo 2448 D del Código Civil de la Ciudad de México, vigente desde 2024, el cual fija un tope al incremento anual de las rentas de casa habitación en la capital del país.

“La medida responde a un objetivo de justicia social, pues parte del reconocimiento que el acceso a la vivienda no puede quedar exclusivamente sujeto a dinámicas de mercado que, en contextos de alta presión inmobiliaria, generan expulsión y profundizan desigualdades urbanas”, detalló el ministro presidente del máximo tribunal del país, Hugo Aguilar Ortiz.

Igualmente, el togado apuntó que este tope a las rentas previene fenómenos de gentrificación y desplazamiento residencial, al inhibir incrementos abruptos.

El proyecto detalla que las rentas no deben subir más que la inflación del año previo. Es decir, que en el caso de 2025 a 2026, no debe incrementarse por encima de 3.69 por ciento.

Cabe señalar que, según la ministra Lenia Batres, en los últimos 20 años, el costo del suelo en la Ciudad de México ha incrementado un 800 por ciento.