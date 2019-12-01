Renovavissste se moderniza con trámite totalmente digital y seguro

Renovavissste se moderniza con trámite totalmente digital y seguro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 13:20:21
Ciudad de México, a 8 de agosto de 2025.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el cual se modifican criterios operativos del Programa Renovavissste, con el objetivo de fortalecer el acceso a este crédito destinado a la reparación o mejoramiento de los hogares de las y los derechohabientes del Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE).

El nuevo esquema permitirá realizar el proceso de solicitud y formalización del crédito de forma completamente digital; es decir, sin necesidad de traslados ni presencia física en oficinas.

Se generará a través de la aplicación móvil a desarrollarse por el Fondo de la Vivienda. La herramienta integrará mecanismos de identificación digital y medidas de seguridad para prevenir la suplantación de identidad, así como la dispersión directa de los recursos a una cuenta bancaria a nombre de la persona acreditada, con previa validación de datos.

El acuerdo publicado, que entra en vigor de manera inmediata, señala que las condiciones financieras del programa se establecerán en pesos y a tasa fija, con revisiones periódicas conforme a las condiciones macroeconómicas y de mercado. Los criterios operativos sobre garantía, recuperación, renovación y supervisión del programa permanecen vigentes, mientras que el resto de las disposiciones previas se dejan sin efecto.

Con esta actualización, el FOVISSSTE refuerza su compromiso de innovar en los procesos de aplicación de los programas de financiamiento que garanticen vivienda digna para las y los trabajadores al servicio del Estado.

