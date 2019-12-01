¡Renovación en marcha! Uruapan recibirá primeros 80 camiones de transporte público: Bedolla 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 11:08:33
Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2025.- En noviembre llegarán los primeros 80 camiones nuevos de transporte público para la ciudad de Uruapan de un total de 240 unidades, como parte de un sistema integrado de renovación que establece la Ley de Movilidad, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. 

Detalló que los camiones contarán con un sistema de prepago y forman parte de una estrategia de reactivación económica de la ciudad, así como de la región, donde el Gobierno de Michoacán invierte más de 6 mil millones de pesos. 

Ramírez Bedolla explicó que el Gobierno de Michoacán destina 250 millones de pesos en tres fases de recursos 100 por ciento estatales. Los vehículos serán operados por las cooperativas Tata Vasco y Colectivos Uruapan. 

Resaltó que los camiones también contarán con sistema de monitoreo para que, alrededor de 600 mil usuarios de dicha ciudad, se trasladen de manera segura. 

Refirió que esta acción, forma parte de una visión integral para mejorar la movilidad en Uruapan, donde se construye el teleférico, a través del cual se brindarán mejores condiciones de transporte para la población.

