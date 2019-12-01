Renovación de red sanitaria en la colonia Mirador beneficia a cientos de familias morelianas: Adolfo Torres 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 16:22:27

Morelia, Michoacán, a 27 de marzo del 2026.– El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) avanza con paso firme en la modernización de la infraestructura hidráulica de la ciudad, mediante la ejecución de la obra de sustitución de red sanitaria en la calle Hospitales de Jiquilpan – Curtidores de Teremendo, ubicada en la colonia Mirador.

Adolfo Torres Ramírez, director del Organismo, destacó la relevancia de estas acciones, “Cada obra que realizamos tiene un objetivo claro; mejorar la vida de las y los morelianos. Hoy estamos interviniendo puntos clave de la ciudad, llevando infraestructura digna y funcional a las colonias. No es un hecho aislado, estamos trabajando en distintos frentes de Morelia para garantizar servicios de calidad y un mejor futuro para todas las familias.”

Esta importante intervención contempla la renovación de poco más de 700 metros de tubería sanitaria, así como la creación de 90 nuevas descargas, lo que permitirá mejorar de manera sustancial el servicio para cientos de habitantes de la zona.

Informó Adolfo Torres, que las colonias beneficiadas con esta obra son Hospitales Don Vasco, Mirador de Punhuato, Diego de Basalenque, Portales de Morelia, 12 de Diciembre, Buenavista, Antonio de Mendoza, Vasco de Quiroga y Lomas de Guayangareo, generando un impacto directo en la calidad de vida de numerosas familias morelianas.

Actualmente, la obra presenta un avance físico del 60 por ciento y forma parte del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR), enfocado en fortalecer el correcto manejo y conducción de las aguas residuales en la capital michoacana.

Estas acciones se desarrollan en coordinación con el Gobierno de Morelia, que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, cuya administración ha apostado por la inversión en infraestructura hidráulica como eje fundamental para el bienestar y desarrollo sostenible de la ciudad.

Con obras como esta, el Ooapas refrenda su compromiso de seguir construyendo un Morelia con servicios eficientes.