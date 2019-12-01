Reitera Segob Michoacán compromiso con la inclusión y desarrollo de comunidades indígenas

Ziracuaretiro, Michoacán, 5 de septiembre del 2025.- En seguimiento al compromiso con las comunidades indígenas, la Secretaría de Gobierno celebró la Cuarta Asamblea Regional del Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha en la comunidad indígena de San Ángel Zurumucapio. 

En representación del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, el subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Regístrales, Humberto Urquiza, remarcó la importancia de enfocar recursos y esfuerzos a temas que atiendan las necesidades de los pueblos originarios.

“Es importante darle seguimiento al Plan de Justicia en Michoacán para la inclusión de las comunidades y a su vez asegurarnos de preservar sus costumbres y tradiciones”, expresó.

Este Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha da seguimiento a las actividades de la Feria de Paz que se celebraron la semana pasada en la misma comunidad y en respaldo del trabajo en conjunto de los distintos niveles de Gobierno a favor del desarrollo de las comunidades. 

En el encuentro también participaron Adolfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; José Aníbal Galván Motuto, consejero presidente de la comunidad indígena de San Ángel Zurumucapio y autoridades gubernamentales de los distintos órdenes de gobierno.

