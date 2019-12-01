Alcaldesa de Erongarícuaro se ve involucrada en accidente automovilístico en la Zacapu-Morelia; no quiere hacerse responsable de los daños causados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 20:34:45

Zacapu, Michoacán, 9 de septiembre del 2025. – Un fuerte accidente ocurrido este lunes en la carretera Zacapu–Morelia, a la altura de Tacícuaro, dejó como saldo dos mujeres lesionadas, entre ellas una doctora que se encuentra en estado delicado de salud.

El choque se dio entre el vehículo de la doctora Karen S. S. Z., quien se dirigía a su centro de trabajo, y una camioneta Toyota oficial del Ayuntamiento de Erongarícuaro, en la que viajaban la presidenta municipal Liliana C., un hombre identificado como Elíseo G. M. y otra acompañante.

La doctora resultó con heridas graves y fue trasladada a un hospital privado de Morelia, donde permanece bajo observación y requiere cirugías. Los vehículos fueron remitidos al corralón tras las primeras diligencias.

A pesar de que la unidad oficial estaba bajo resguardo del Ayuntamiento y transportaba a la alcaldesa, hasta el momento la presidenta municipal no ha asumido responsabilidad alguna por los daños materiales, las lesiones ocasionadas ni el uso del vehículo del gobierno local.

Se espera que tanto la edil como el Ayuntamiento de Erongarícuaro se pronuncien y respondan por este accidente de tránsito.