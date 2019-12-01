A la orilla de un canal de aguas negras encuentran cuerpo de un bebé sin vida en Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 22:16:29

Atitlalaquia, Hidalgo, a 9 de septiembre de 2025.- Fuentes oficiales indicaron que el día de hoy se dio el hallazgo del cuerpo de un bebé en un canal de aguas negras, el cual se encontraba ya sin signos vitales.

Fuentes oficiales indicaron que el referido canal de aguas negras está ubicado dentro de una unidad deportiva en el municipio de Atitalaquia.

Este hallazgo se dio gracias a los vecinos de la zona, los cuales reportaron al número de emergencias 911 que habían detectado una bolsa la cual estaba a la orilla del canal, con una forma bastante inusual, por lo que solicitaron la presencia policial.

Al arribar al lugar, los oficiales confirmaron que se trataba del cuerpo de un bebé, acto seguido acordonaron la zona, solicitando a las autoridades ministeriales, las cuales indicaron que se inició una carpeta de investigación para así poder dar con los responsables del crimen y deslindar responsabilidades.