Con golazos de los Ji-Gi, México rasguña el empate ante Corea del Sur; sigue sin convencer de cara al Mundial

Autor: Moisés Huante / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 21:44:19

Ciudad de México, 9 de septiembre del 2025.- Con dos poemas de goles, la Selección Nacional de México rasguñó el empate ante su similar de Corea del Sur, en encuentro amistoso previo a la Copa del Mundo 2026 que culminó 2-2.

En las acciones del encuentro, México se fue al frente en el marcador en la primera mitad con un certero remate de cabeza por parte de Raúl Jiménez, que dejó sin oportunidades al guardameta rival, al incrustarse el balón en el ángulo superior derecho.

Ya en la segunda parte ingresó al campo la superestrella surcoreana Son Heung-Min, quien hizo notar su relevancia en el combinado nacional asiático de manera inmediata con el dominio del partido; fue al minuto 65 cuando se hizo presente en el marcador con un zurdazo potente que venció al Tala Rangel, arquero mexicano.

Diez minutos más tarde, Hyun-gyu Oh marcó el segundo para la causa surcoreana, con un derechazo cruzado que no pudo detener el portero nacional.

Cuando parecía que México se iba a llevar la derrota bajo el mando del Vasco Aguirre, apareció Santi Giménez, delantero del AC Milán, con un zapatazo desde fuera del área que colgó el balón del ángulo para poner el 2-2 definitivo.

Cabe destacar que la Selección Nacional Mexicana volverá a la acción en el próximo mes de octubre, cuando enfrente a sus similares de Colombia y Ecuador en una nueva Fecha FIFA, para continuar así con su preparación rumbo al Mundial 2026, donde México es anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.