Avión de la Fuerza Aérea aterriza de emergencia en el AIFA tras falla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 22:24:17

Zumpango, Estado de México, 9 de septiembre del 2025. – El martes, una aeronave CSA C-295M de la Fuerza Aérea Mexicana realizó un aterrizaje de emergencia en la Base Aérea Militar No. 1, ubicada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el avión pertenecía al Escuadrón Aéreo 301 y se encontraba en actividades de adiestramiento cuando presentó una falla en el tren de aterrizaje.

Afortunadamente, ningún integrante de la tripulación resultó lesionado; tras el percance, se activó la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos para esclarecer las causas del incidente, informó la Sedena.

Además, se precisó que el evento fue controlado de inmediato y no afectó las operaciones aéreas en el AIFA.