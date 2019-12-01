Balean a pareja en Uruapan, Michoacán

Balean a pareja en Uruapan, Michoacán
Fecha: 9 de Septiembre de 2025
Uruapan, Michoacán, a 9 de septiembre de 2025.- Un saldo de un hombre muerto y una mujer herida fue el que dejó el ataque a balazos del que fue objeto la pareja, hechos registrados en calles de la colonia Ampliación Revolución.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la calle Vista Hermosa de la referida colonia habían atacado a balazos a una pareja que estaba a bordo de un vehículo.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una mujer que estaba herida además de confirmar la muerte de un hombre, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

