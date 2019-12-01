Hallan cadáver en Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 21:07:50

Uruapan, Michoacán, 9 de septiembre del 2025.- El cuerpo sin vida de un individuo que presentaba huellas de violencia, fue localizado en un paraje de la carretera libre Uruapan-Pátzcuaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertadas de que en un paraje entre las comunidades de San Andrés Curu y San Ángel Zurumucapio, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la policía municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de una persona el cual presentaba huellas de violencia, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.