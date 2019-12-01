Ejecutan a una persona en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 20:53:44

Morelia, Michoacán, a 9 de septiembre de 2025.- El cuerpo de un individuo que fue asesinado a balazos se localizó en un predio de la colonia Los Llanos de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar se encontraba el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Morelia, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.