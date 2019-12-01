Rehabilitan y construyen el Cuartel de Seguridad Pública en Villa Morelos: Julio César Conejo Alejos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 13:33:29

Villa Morelos, Michoacán, a 24 de octubre 2025.– Con el compromiso de fortalecer las acciones de seguridad y mejorar las condiciones operativas del personal policial, el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, dio a conocer la ejecución del proyecto “Rehabilitación y Construcción del Cuartel Villa Morelos”, obra que se realiza con recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM 2025).

En ese sentido, el alcalde explicó que esta obra tiene como objetivo principal dignificar los espacios destinados al personal de Seguridad Pública, brindándoles instalaciones funcionales, seguras y adecuadas que les permitan desempeñar sus labores con mayor eficiencia.

“Un cuerpo policial bien equipado y con condiciones dignas es esencial para garantizar la tranquilidad y la confianza ciudadana”, expresó, al destacar la importancia de invertir en infraestructura que fortalezca la prevención y la respuesta ante cualquier situación de riesgo.

Por lo que, el proyecto contempla la rehabilitación integral del inmueble existente y la construcción de nuevas áreas operativas, entre ellas dormitorios, sanitarios, comedor, oficinas administrativas, sala de reuniones y bodega de equipo.

Además, se realizarán trabajos de reparación en muros, pisos, techos, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así como el mejoramiento de la fachada y adecuaciones en materia de accesibilidad y seguridad estructural.

Julio César Conejo Alejos dijo que será una inversión total de más de 4 millones de pesos, la cual beneficiará de manera directa a 2 mil 526 habitantes de la localidad de Villa Morelos, quienes contarán con una corporación policial mejor equipada y con mayor capacidad de respuesta ante las necesidades del municipio.

Asimismo, el personal de seguridad verá fortalecidas sus condiciones laborales, lo que impactará positivamente en la eficiencia del servicio y en la confianza ciudadana.

Finalmente, destacó que la rehabilitación del Cuartel Villa Morelos es una muestra de que cuando un presidente municipal se encuentra en movimiento se generan resultados tangibles que mejoran la calidad de vida de la gente”, concluyó.