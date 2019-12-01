Rehabilitación del Foro Querétaro registra avance superior al 50%

Autor: Fernando Trejo / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 19:10:05

Querétaro, México, 10 de julio de 2026.- El director del parque Bicentenario de Querétaro, Juan Pablo Cárdenas Palacios, informó que la rehabilitación del lienzo charro, ubicado en el interior del parque, lleva un avance del 50 por ciento, por lo que se espera que esta obra concluya antes de que finalice el 2026.

Mencionó que el inmueble que se está rehabilitando para tener el nombre de Foro Querétaro, en el cual se realizarán espectáculos artístico-culturales y distintas disciplinas deportivas, como básquetbol, voleibol y tenis, sin dejar pasar por alto eventos charrería.

“La obra va muy bien, ahorita ya retiraron todo lo anterior (restos de la antigua techumbre), ahorita están colocando lo que será la nueva techumbre, yo espero que si todo sigue igual y está todo como será, haya pronosticado para finales de este año o inicios del siguiente; desconozco el avance pero creo que va arriba del 50 por ciento”, dijo.

Mencionó que, aunque el Foro es jurisdicción del parque, la administración depende completamente del gobierno municipal.



“Nosotros dependemos del municipio y el municipio ha hecho buen uso de los recursos, y entiendo que se dará preferencia para atender ciertas zonas de Santa Rosa Jáuregui, así que ahorita estamos esperando a que funcione de la mejor manera y sobre eso tendremos el acercamiento para el tema de qué se hará con los recursos”.

Cabe mencionar que este proyecto contará con una inversión total de 120 millones de pesos para la rehabilitación del que será el Foro Querétaro.