Regreso a clases con menos distractores: Barragán promueve ley de uso responsable de celulares en escuelas

Regreso a clases con menos distractores: Barragán promueve ley de uso responsable de celulares en escuelas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 14:29:26
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Morelia, Michoacán, a 12 de abril de 2026.- En el marco del próximo regreso a clases, el diputado Juan Carlos Barragán recordó que recientemente fue aprobada la ley que regula el uso de teléfonos celulares en escuelas de primaria y secundaria, una medida enfocada en mejorar la atención en el aula y fortalecer las relaciones humanas entre estudiantes.

Barragán señaló que esta regulación responde a una necesidad real en las escuelas, donde el uso excesivo de dispositivos móviles se ha convertido en uno de los principales distractores del aprendizaje.

“Queremos que las niñas, niños y adolescentes estén concentrados en aprender, convivir y desarrollarse. Menos pantallas en clase significa más atención, más participación y mejores relaciones entre compañeros”, expresó.

El legislador destacó que esta medida no prohíbe la tecnología, sino que ordena su uso, los celulares solo podrán utilizarse en casos de emergencia, con fines pedagógicos y bajo supervisión escolar, con conocimiento de madres y padres de familia.

Asimismo, subrayó que en distintas entidades del país donde ya se han implementado políticas similares, se han observado mejoras en el rendimiento académico, mayor participación en clase y una reducción en conflictos escolares y problemas de atención.

“Hay experiencias que demuestran que cuando se regula el uso del celular, el ambiente escolar mejora. Hay más diálogo, más convivencia y mejores resultados educativos”, afirmó.

Juan Carlos Barragán reiteró que esta reforma busca generar entornos escolares más sanos, ordenados y enfocados en el aprendizaje, contribuyendo también al bienestar emocional de las y los estudiantes.

Finalmente, hizo un llamado a madres, padres de familia, docentes y autoridades educativas a acompañar esta medida y trabajar en conjunto para garantizar su correcta implementación.

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