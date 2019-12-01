Regresan los picnics de Ceconexpo con un tributo a Juan Gabriel

Morelia, Michoacán, 27 de octubre de 2025.- El Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) anunció el regreso de sus ya tradicionales picnics, esta vez con un tributo a Juan Gabriel. Será un evento gratuito que celebrará la vida, obra y legado del “divo de Juárez”, en el marco de la celebración por la Noche de Muertos.

Así lo dio a conocer la directora general de Ceconexpo, Liliana Gil García, quien señaló que esta será la 15 edición de los picnics. “Este entrañable encuentro se ha convertido en una cita imperdible para las familias, en esta ocasión celebraremos la Noche de Muertos con un concierto en honor a Juan Gabriel”.

El picnic tributo a Juan Gabriel será el próximo viernes 31 de octubre a las 19:30 horas en la explanada del Teatro Morelos, se recomienda llegar con anticipación. “Es importante mencionar que es un evento gratuito, pet friendly, en donde todas las familias pueden traer sus alimentos y bebidas mientras disfrutan de un concierto al aire libre o bien aquí también hay venta de los mismos a precios accesibles”, comentó la directora.

Finalmente, la titular del Ceconexpo señaló que, dado el éxito de estas convocatorias, la institución procurará organizar este tipo de eventos con periodicidad. Subrayó que, bajo la condición de que la agenda y las condiciones climáticas lo permitan, se mantendrá el objetivo de fomentar la sana convivencia familiar a través de estas iniciativas.