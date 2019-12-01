Regresan los “Carros Locos” a Morelia

Morelia, Michoacán; 17 de julio de 2026.- La Gerencia del Centro Histórico de Morelia, encabezada por Gaspar Hernández Razo, invitó a las y los morelianos, así como a visitantes de todo el país, a participar en la 4.ª edición de Carros Locos, que se llevará a cabo el próximo domingo 23 de agosto de 2026 sobre la tradicional bajada de Morelos Norte, en el Centro Histórico.

Este evento impulsado por el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, se ha consolidado desde 2023 como una de las actividades más originales y esperadas de la ciudad, al reunir creatividad, ingenio, cultura, turismo y convivencia familiar, además de promover el patrimonio material e inmaterial de Morelia y la entidad, e impulsar la actividad económica del Centro Histórico.

Los equipos podrán participar con carros de hasta 1.50 metros de ancho y 3 metros de largo, integrados por un máximo de 10 personas, aunque únicamente un conductor y un empujador podrán estar en la pista durante la competencia. Los vehículos serán evaluados por su creatividad y originalidad, inspiradas en el patrimonio cultural de Morelia y Michoacán, así como por su velocidad, resistencia y la animación de cada equipo.

Los tres primeros lugares recibirán premios de 12 mil, 10 mil y 8 mil pesos, respectivamente.

Con el objetivo de que más personas puedan sumarse a esta experiencia, Grupo Avante brindará asistencia técnica a quienes no sepan cómo construir su carro, por lo que las y los interesados podrán acudir a sus instalaciones en avenida Lázaro Cárdenas para recibir orientación antes del 5 de agosto del presente 2026 con la gerente de Grupo Avante, Yanet Ortiz Coria.

La seguridad será una prioridad durante toda la jornada. Se recomienda a las y los participantes utilizar casco y atender en todo momento las indicaciones del personal de Protección Civil y Seguridad, ya que el evento contará con un amplio operativo de resguardo. Además, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Pablo Alarcón Olmedo, informó que se desplegarán 50 elementos, ambulancias y personal de Protección Civil. Asimismo, se implementarán cierres viales sobre avenida Morelos Norte, desde Pípila hasta la Casa de la Cultura, a partir de la madrugada del 23 de agosto, para garantizar el desarrollo seguro de la competencia.

Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria y las bases en las redes sociales de Gerencia del Centro Histórico de la Ciudad de Morelia o solicitar información a través del correo carroslocos@morelia.gob.mx.