Regresa Simón, el migrante queretano repatriado a Guatemala 

Querétaro, Querétaro, 11 de diciembre del 2025.- Luego de una semana de que un queretano, originario del municipio de Tolimán fuera repatriado a Guatemala desde Estados Unidos, ayer 10 de diciembre, regresó a la tierra que lo vio nacer, fue recibido en la Secretaría de Gobierno del estado por autoridades.

El secretario de Gobierno Eric Gudiño Torres, informó que esta acción de repatriación de Guatemala a México, se logró con el apoyo autoridades del municipio de Tolimán, así como de la Embajada de México en Guatemala, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la propia Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro, por instrucciones del gobernador Mauricio Kuri González, para agilizar los trámites de su repatriación.

Simón González Pérez de 45 años de edad y originario del municipio de Tolimán, regresó a su tierra, después de 25 años de haber permanecido en los Estados Unidos, donde trabaja en la construcción.

Simón González explicó que fue detenido por la policía en el estado de Alabama, cuando circulaba a bordo de un vehículo, sin embargó, a pesar de contar con una licencia que daba a conocer su identidad, pero en el vehículo había otra identificación de un ciudadano guatemalteco.

Mencionó que hoy debido a las redadas y operativos contra migrantes, el fue llevado a un centro de detención donde permaneció un mes, para después ser deportado a Guatemala, basándose las autoridades norteamericanas en identificación localizada en el vehículo que correspondía a otra persona.

Una vez que llego al país vecino, pudo comunicarse con su madre, a quien le solicitó su documentación personal, para poder aclarar su nacionalidad y permaneció desde el pasado viernes 5 de Diciembre, hasta hoy miércoles 10 que fue repatriado a su estado y país de origen.

El reencuentro de Simón con su familia, en especial con su madre Oliveria Pérez fue muy comovedor, pues volvió a abrazar a su hijo después de 25 años de haber partido de la tierra que lo vio nacer.