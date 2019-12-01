Registran 125% de incremento las resoluciones de salas civiles en el nuevo Poder Judicial de Michoacán

Morelia, Michoacán, 11 de diciembre de 2025. En solo dos meses y medio de operación, bajo un nuevo modelo regionalizado de segunda instancia, las ocho Salas Colegiadas Civiles han emitido 1,093 sentencias y las ocho Salas Unitarias Penales 424, resultados significativos que evidencian el impacto positivo de la reorganización del Poder Judicial de Michoacán, impulsada por el Órgano de Administración Judicial a través de un uso eficiente de los recursos institucionales, lo anterior fue declarado por el magistrado presidente Hugo Gama Coria.

En ese sentido, del periodo del 22 de septiembre –desde que inició funciones la segunda instancia en la Región Morelia- al 4 de diciembre, en el ramo civil se emitieron 437 sentencias por mes, con un aumento en la productividad mensual del 125%; en cuanto a la materia penal, fueron alrededor de 170 sentencias por mes, con una productividad mayor de 33%.

Gama Coria realizó un comparativo con la estructura vigente hasta el 14 de septiembre de 2025, en los primeros ocho meses y medio del año, las Salas Civiles resolvieron 1,647 asuntos y las Salas Penales atendieron 1,089. Afirmó que, aunque se trata de periodos distintos, la transición muestra un ritmo de trabajo más alto y una distribución más equilibrada de las cargas jurisdiccionales en el nuevo modelo, lo que ha favorecido una impartición de justicia más ágil, oportuna y ordenada.

En primera instancia, del 1 de enero al 30 de noviembre de 2025 se registró una actividad sostenida en todas las materias: civil, familiar, laboral, penal tradicional, penal acusatorio y oral, sistema integral de justicia para adolescentes, ejecución de sanciones penales y justicia alternativa. En conjunto, los juzgados y centros correspondientes superaron los 74 mil 400 egresos, cifra que refleja la magnitud del trabajo que diariamente realizan las y los servidores públicos judiciales en beneficio de la ciudadanía.

El Poder Judicial de Michoacán refrenda su compromiso de fortalecer sus procesos, mejorar el servicio y continuar avanzando en la consolidación de un sistema de justicia más eficiente, transparente y cercano a la población.