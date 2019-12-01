Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2026.- De acuerdo con los registros del Poder Judicial de Michoacán, la actividad jurisdiccional en materia penal oral registró incrementos importantes. De enero a octubre de 2026, los cuadernos iniciados con personas detenidas aumentaron 254%, en comparación con el mismo periodo de 2025, como resultado del trabajo que realizan juezas y jueces en la atención de los asuntos.

En el mismo periodo, las calificaciones de legal detención crecieron un 263% y las vinculaciones a proceso 61%. Asimismo, la realización de audiencias registró un incremento de 14%, indicadores que reflejan el movimiento de los asuntos a través de las distintas etapas del procedimiento penal.

Por otra parte, las solicitudes de órdenes de cateo aumentaron 61% en las regiones de Zamora —que comprende dos subregiones—, Apatzingán, Zitácuaro y Uruapan. Durante los primeros diez meses del año, el 95% de estas solicitudes fueron concedidas, mientras que el 93% de las personas puestas a disposición de la autoridad judicial fueron vinculadas a proceso.

Estos resultados permiten dar seguimiento al trabajo cotidiano que realiza el Poder Judicial de Michoacán y reconocer los avances en la atención de los asuntos, con el propósito de consolidar una justicia completa: más cercana, eficiente y profesional.