Regidora de Querétaro llama al respeto en marchas del 8M tras altercado

Querétaro, Qro., 9 de marzo de 2026.- La regidora síndico del municipio de Querétaro, María del Carmen Presa Ortega consideró que el hombre involucrado en un altercado durante la marcha del 8 de marzo en la capital queretana no estaba agrediendo a las participantes cuando fue confrontado, por lo que llamó a mantener el respeto entre todas las personas que asisten a este tipo de movilizaciones.

A pesar de que algunos testimonios, señalan que el sujeto hizo caso omiso cuando se le pidió dejar de tomar fotos al bloque negro, la funcionaria municipal habló a título personal sobre el video que circuló en redes sociales, donde se observa el momento en que un hombre patea a una mujer durante la manifestación por el Día Internacional de la Mujer.

Explicó que, con base en lo que se aprecia en las imágenes, el hombre aparentemente no estaba interfiriendo con la marcha ni provocando a las participantes.

“En este caso entiendo que era un periodista o alguien que traía una cámara. Estaba arriba del tanque. La realidad es que lo que se alcanza a ver en el video es que él no se estaba como tal metiendo a la marcha ni pretendiendo ofender a las mujeres que estaban ahí abajo”, dijo.

Añadió que en este tipo de movilizaciones también hay hombres que asisten de manera distante, ya sea acompañando a familiares o esperando a quienes participan en la marcha.

Reconoció que las marchas del 8M son espacios en los que muchas mujeres expresan el enojo y dolor derivados de experiencias de violencia, por lo que consideró importante comprender el contexto en el que se desarrollan estas manifestaciones.

“Yo creo que una mujer que alguna vez ha vivido algún tipo de violencia tiene muchísimo que sacar, y esas marchas son para sacar todo el coraje que a veces podemos tener las mujeres dentro de nosotros”.

Sostuvo que cuando una persona no está provocando ni interfiriendo con la movilización, no debería ser agredida, por lo que llamó a privilegiar el respeto entre quienes participan o se encuentran en el lugar.

“Si el hombre no se estaba metiendo con ninguna de ellas, no era necesario provocar ni ir a agredir, yo creo que respetarnos entre todas y todos siempre tiene que ser el principal valor que esté en esas marchas”.

Consideró que este tipo de incidentes puede desviar la atención del objetivo principal de la movilización, que es visibilizar la lucha de las mujeres por sus derechos y contra la violencia de género.

“Creo que cuando se pasan esos límites es cuando aparecen estos altercados que a veces desvían la atención de lo verdaderamente importante, que salieron miles de mujeres en Querétaro a defender y a gritar por sus derechos”.

Mientras tanto, a través de sus redes sociales la organización Feminismo Para Todas ha solicitado el apoyo de la comunidad para identificar al sujeto, pues hasta el momento, no se ha acreditado como parte de algún medio de comunicación conocido o como periodista independiente.