Regidor del PAN pide sustento a señalamientos del alcalde de Celaya y reforzar acciones contra el grafiti

Celaya, Guanajuato, a 15 de enero de 2026.– El regidor del PAN, Carlos Ruíz, puntualizó que cualquier señalamiento sobre un presunto trasfondo político en las pintas de grafiti del Centro Histórico debe estar respaldado con pruebas claras, al tiempo que exhortó al alcalde Juan Miguel Ramírez a fortalecer los programas municipales destinados a atender esta problemática y dar resultados visibles.

Luego de que el presidente municipal insinuara que los actos de vandalismo podrían estar relacionados con partidos de oposición, el edil panista consideró que este tipo de declaraciones carecen de sustento y desvían la atención de la responsabilidad principal del gobierno local.

“Antes de hacer ese tipo de afirmaciones tendría que mostrar pruebas; es irresponsable aseverar algo sin sustento. Es lamentable que un alcalde, en lugar de gobernar de manera asertiva, se escude en este tipo de comentarios”, expresó.

Ruíz también cuestionó la efectividad del programa “Pintando el Centro Histórico”, impulsado por la actual administración, al señalar que los hechos demuestran que no ha logrado su objetivo. “El propio alcalde reconoce que las fachadas se siguen grafiteando; eso habla de que el programa no está funcionando como debería. Es necesario reforzarlo y obtener resultados reales”, afirmó.

En cuanto al presunto grupo de inteligencia que, según el alcalde, habría detectado motivaciones políticas detrás de las pintas, el regidor exigió transparencia y rendición de cuentas. “Sería importante que nos hicieran partícipes de ese grupo, saber quiénes lo integran, cuánto ganan y qué resultados han dado”, puntualizó.

Respecto al endurecimiento de sanciones para quienes incurran en grafiti ilegal, Carlos Ruíz sostuvo que la clave está en aplicar correctamente la ley y los reglamentos existentes. “El alcalde protestó hacer cumplir la ley; si el marco jurídico ya contempla sanciones, que ponga a trabajar a su personal para que se cumpla, sin excusas”, señaló.

Finalmente, el regidor subrayó que cualquier nueva estrategia, como la creación de un área especializada dentro de la Policía Municipal, debe ser analizada y consensuada previamente en el Ayuntamiento, al ser el órgano máximo de gobierno. Asimismo, recomendó fortalecer la coordinación entre el Instituto de la Juventud y el INSMAC para canalizar el arte urbano de forma ordenada y contribuir a mejorar la imagen del Centro Histórico.