Refuerzan operatividad de la Guardia Civil y fuerzas federales en Uruapan, Michoacán

Refuerzan operatividad de la Guardia Civil y fuerzas federales en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 19:27:56
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 9 de octubre de 2025.- Con el objetivo de salvaguardar la tranquilidad de los pobladores y frenar las actividades ilicitas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reforzó la operatividad que se mantiene en el municipio de Uruapan. 

Sobre el particular se informó que este día el titular de la SSP supervisó el esquema preventivo que realizan los elementos de la Guardia Civil en esta demarcación, a efecto de fortalecer los sistemas de vigilancia y disuadir los delitos de alto y bajo impacto. 

De esta manera en diversos cuadrantes y con la coordinación del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, se conformaron diversos despliegues operativos en la demarcación y sus localidades, con el fin de garantizar el orden público. 

A su vez, se cuenta con las labores que realiza el personal del subcentro del C5 Michoacán en Uruapan, a través de sus cámaras de videovigilancia y arcos carreteros, para complementar los trabajos interinstitucionales y atender los llamados que efectúe la ciudadanía en las líneas de emergencias.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Accidente vehicular en Coahuayana, Michoacán deja dos personas fallecidas
Localizan sin vida a joven en Tepetixtla, Estado de México; se encontraba desaparecida tras salir a cenar con amigo
Detienen a sujeto que habría baleado a un hombre en la colonia Ventura Puente de Morelia, Michoacán
Fallece mujer y quedan dos menores heridos durante ataque de caninos en escuela de Huehuetoca, Estado de México
Más información de la categoria
FGR Michoacán endurece acciones: 40 sentencias, decomisos millonarios y toneladas de estupefacientes destruidas en septiembre
Persecución y enfrentamiento armado en la carretera Salvatierra–Celaya, Guanajuato, deja varios detenidos armados
Diputado Conrado Paz Torres urge a cambiar la estrategia de seguridad en Uruapan ante el descontrol de la violencia
Detienen en Nuevo León a sujeto en posesión 3 mdp en estupefacientes; buscaba llegar a la frontera
Comentarios