Refuerzan operatividad de la Guardia Civil y fuerzas federales en Uruapan, Michoacán

Uruapan, Michoacán, a 9 de octubre de 2025.- Con el objetivo de salvaguardar la tranquilidad de los pobladores y frenar las actividades ilicitas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reforzó la operatividad que se mantiene en el municipio de Uruapan.

Sobre el particular se informó que este día el titular de la SSP supervisó el esquema preventivo que realizan los elementos de la Guardia Civil en esta demarcación, a efecto de fortalecer los sistemas de vigilancia y disuadir los delitos de alto y bajo impacto.

De esta manera en diversos cuadrantes y con la coordinación del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, se conformaron diversos despliegues operativos en la demarcación y sus localidades, con el fin de garantizar el orden público.

A su vez, se cuenta con las labores que realiza el personal del subcentro del C5 Michoacán en Uruapan, a través de sus cámaras de videovigilancia y arcos carreteros, para complementar los trabajos interinstitucionales y atender los llamados que efectúe la ciudadanía en las líneas de emergencias.