Refuerzan coordinación Michoacán y Jalisco para garantizar seguridad en zonas limítrofes: Raúl Zepeda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 13:29:29
Morelia, Michoacán, 9 de marzo de 2026.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que se han reforzado las acciones de coordinación en materia de seguridad con autoridades federales y con los gobiernos de las entidades vecinas, particularmente con el estado de Jalisco, con el objetivo de atender con oportunidad cualquier situación que pudiera presentarse en las zonas limítrofes.

El encargado de la política interna del estado explicó que estas acciones de colaboración se desarrollan en el marco del respeto pleno a la soberanía y delimitación territorial de cada entidad, por lo que subrayó que en ningún momento las corporaciones de seguridad han transgredido los límites entre estados.

Zepeda Villaseñor puntualizó que existe una coordinación estrecha entre los distintos niveles de gobierno como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, lo que permite mantener comunicación constante y acciones conjuntas para preservar el orden y la tranquilidad en las regiones colindantes.

En ese sentido, negó cualquier tipo de incursión de fuerzas de seguridad del estado de Jalisco en territorio michoacano, particularmente en la región de Tepalcatepec, al señalar que todas las acciones operativas se realizan con estricto apego a los límites territoriales y mediante mecanismos de coordinación institucional.

Finalmente, el secretario de Gobierno reiteró que en todo el estado continúan de manera permanente las labores de proximidad social, prevención del delito y vigilancia por parte de las corporaciones estatales y federales, a fin de fortalecer la seguridad y brindar certeza a la población.

