Refuerza Segob acciones para garantizar derechos de la niñez y adolescencia

Morelia, Michoacán, 23 de marzo de 2026.- A fin de fortalecer la protección de la privacidad de la niñez y adolescencia en Michoacán, la Secretaría de Gobierno a través del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), impulsó la capacitación “La protección de la imagen y datos personales de niñas, niños y adolescentes”.

Impartida por Sipinna Nacional a través de la ponente Martha Barragán Méndez, permitió que las y los asistentes adquirieran herramientas prácticas para prevenir la difusión inadecuada de información personal, así como para tomar decisiones informadas sobre el uso y resguardo de la imagen y datos de las niñas, niños y adolescencia en distintos entornos.

Durante su intervención, la secretaria ejecutiva de Sipinna Michoacán, Daniela de los Santos Torres, destacó que la protección de su imagen no es sólo una disposición legal, es un acto de respeto profundo a su dignidad humana, “Es reconocer que su identidad no nos pertenece, que su voz debe ser escuchada y que su bienestar tiene que estar siempre por encima de cualquier interés”, aseveró.

Con estas acciones, Sipinna Michoacán refrendó su compromiso de impulsar estrategias que generen beneficios directos en la vida de la población, y fortalecer una cultura de protección, respeto y cuidado de la niñez y adolescencia en todo el estado.